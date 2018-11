Des marchés de Noël (et une nouvelle érotique) en attendant les fêtes

Plus qu'un gros mois avant les fêtes de fin d'année: c'est cette semaine que se lancent donc tous les marchés de Noël. L'Agenda du Loisir Français les passe en revue et lance un défi, l'#ALF20chalets, à découvrir dans ce nouvel épisode.



Au menu de cette semaine, un débat -où passer Noël?–, une dégustation de panettone et un Badmin'job dating à Orléans, et une nouvelle érotique exclusive d'Henry Michel.



