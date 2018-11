Combler les failles à tout prix

Vous avez déjà vu dans la rue, ou même sur le pas de votre porte, des hommes et des femmes tenter de vous distribuer des tracts pour la Tour de Garde? The Watchtower en anglais) est une revue internationale créée à la fin du XIXe siècle et le principal magazine des Témoins de Jéhovah. Vous vous êtes déjà demandé qui pouvait s’arrêter, pour prendre cette revue? Qui, lorsqu’on sonne à leur porte, ouvre et se laisse tenter par cette organisation? Les Témoins de Jéhovah rassemblent aujourd’hui en France plus de 200.000 adeptes et ne sont considérés ni comme une religion, ni comme une secte, mais comme un groupement toléré. Un sujet d’embarras pour la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, notait Libération dans un article de mars 2018 car «il existerait une zone floue entre rigorisme, fondamentalisme et dérives manifestes. En tout cas, la Miviludes affirme avoir reçu douze témoignages en 2016 et 2017, pointant des pratiques jugées très problématiques». Les Témoins sont «très offensifs dans les milieux modestes», pointait encore Libé. Les milieux comme celui dont Fatiha est issue. Écoutez son histoire:

