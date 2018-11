Quelles seront les applications de l’IA dans 5 ans ?

Après l’automatisation qui se développe depuis les années 1980 et la numérisation depuis les années 2000, l’intelligence artificielle apparaît comme la prochaine vague qui va modifier en profondeur l’organisation du travail tout comme la vie quotidienne. Les études réalisées sur l’impact de l’IA sur la société, en matière d’emploi en particulier, donnent des résultats sensiblement différents. Toutes, néanmoins, soulignent l’importance des bouleversements à venir. Le rapport confié par le président de la République au mathématicien Cédric Villani souligne l’importance stratégique de l’IA pour les prochaines années tant pour que la France développe des technologies et des entreprises dans ce domaine que pour tirer profit des premières applications dans de nombreux domaines comme la santé, la chimie, la biologie mais aussi la reconnaissance vocale ou la robotique. La diversité des applications de l’IA contribue à rendre délicates les projections sur ses applications concrètes dans les 5 prochaines années.

Nous avons rencontré Jean-Laurent Poitou, Directeur exécutif Accenture Applied Intelligence en Europe: «Plutôt que de programmer la machine pour lui expliquer ce qu’elle doit faire, on lui donne des exemples de ce qui a marché et de ce qui n’a pas marché et elle en déduit la façon de se comporter la prochaine fois».

