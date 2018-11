Karim, un hôte invité… par ses invités

Et si on vous proposait de faire le tour du monde sans bouger de chez vous? Un voyage immobile fait de rencontres, d'échanges, de nouveautés, d'émotions. Cette expérience, c'est celle de toutes les personnes qui ont choisi de partager leur maison, appartement ou chambre d'amis sur Airbnb. Ouvrir la porte à l'inconnu, aux inconnus, et vivre au rythme des voyages de ses invités venus du monde entier. Partager avec eux, surtout, un bout de quartier: une adresse fétiche, un lieu magique ou un bon plan, afin de leur permettre de découvrir la ville comme un local.

Portes Ouvertes part à la rencontre de six hôtes parisiens qui ont ouvert leur domicile aux habitants du monde entier sur Airbnb.

Si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans l'aventure et devenir hôte sur Airbnb, commencez ici.

Aujourd'hui nous rencontrons Karim, chef d'entreprise qui a acheté un loft à Charonne et l'a refait entièrement en 2012 pour accueillir amis, famille et voyageurs. Pour lui ce qui prime c'est la convivialité: il accueille toujours ses voyageurs Airbnb en personne et y passe le temps qu’il faut, que ça lui prenne quelques minutes ou quelques heures. Il partage aussi avec eux ses bonnes adresses du quartier, car il tient à ce qu’ils se sentent comme de vrais parisiens et non comme de simples touristes. Tous ces gestes permettent à Karim de créer facilement du lien avec ceux à qui il ouvre sa porte en leur serrant la main et repartent en lui faisant la bise.