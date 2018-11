Novembre, mois des Poilus et des moustachus

Dimanche prochain, tout le pays célèbrera le centenaire de l'Armistice et la mémoire des millions de soldats morts pour la France. Avec des événements très solennels, organisés par les municipalités et d'autres plus... originaux.

Novembre, c'est aussi le mois de l'opération Movember, visant à sensibiliser le public aux problèmes de santé masculine. Certains porteront la bonne parole à leur manière.

À découvrir dans cet épisode de l'Agenda du Loisir Français, deux mots: compétifestation et vapéro, et toutes les infos sur le Championnat de France de pulls moches et le Championnat d'Europe de recettes tripières.

L'Agenda du Loisir Français est un rendez-vous hebdomadaire, portrait de la France à travers ses événements Facebook, ses réseaux sociaux et ses forums de discussion par Henry Michel.

Si vous aimez l'Agenda du Loisir Français, pensez à nous le dire dans les commentaires d'iTunes, de Soundcloud ou sur les réseaux sociaux et à nous mettre 5 étoiles! Ça fait plaisir!