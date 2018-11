S’aimer d’un autre amour

En grandissant dans les sociétés occidentales, on a une idée très précise de ce qu’est l’amour, construite par les mythes greco-romains comme par les comédies romantiques hollywoodiennes. On sait comment on se regarde quand on s’aime, comment on se parle, comment on se touche. On croit savoir en tous cas. Mais s’il y avait d’autres manières, suscitées par d’autres rapports au monde? Si tous les codes que vous connaissez pouvaient être renversés ? Serait-il alors aussi simple de se sentir et de se savoir aimé.e?

Cet épisode de Transfert est réalisé par Sarah-Lou Lepers, et la musique est de David Sztanke. Il est produit par Louie Média pour Slate.fr.

