Une vocation sociale fait-elle partie des missions de l'entreprise?

Si la croissance et le bénéfice sont au coeur de la stratégie d'une entreprise, d'autres dimensions, plus sociales, prennent une importance croissante. Sans se substituer au rôle de l'État, les institutions et les associations, l'entreprise peut tirer profit d'une implication maîtrisée dans des actions concernant aussi bien son personnel, ses clients et la société dans son ensemble. Elle le fait déjà à travers le mécénat, les comités d'entreprises ou le soutien financier d'associations. Dans un contexte de réduction des subventions de l'État, les entreprises sont en position de jouer un rôle social croissant. Elles peuvent en tirer bénéfice, par exemple, en améliorant le confort de leurs employés. Ce qui rejaillit sur leur efficacité et leur créativité au travail. Envers l'extérieur, les Fondations d'entreprise interviennent de plus en plus dans le soutien de la recherche scientifique, des associations du domaine des énergies nouvelles ou du handicap. Toutes ces actions contribuent à forger une image positive de l'entreprise auprès de ses clients.

Nous avons rencontré Bernard Le Masson, président de la Fondation Accenture à ce sujet: «L'entreprise peut contribuer à l'intérêt général, comme d'autres acteurs.»

