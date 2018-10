Fou-fou pour Halloween

Cette semaine, la France entière fête Halloween, impossible donc pour l'Agenda du Loisir Français de passer à côté. Vous voulez vous faire tatouer une citrouille? Cuisiner des doigts de sorcière? Chasser des crânes? Toutes les infos sont ici. On apprendra aussi l'existence de cours de pole-dance pour enfants et non, ce n'est pas si sordide que ça en a l'air.



L'Agenda du Loisir Français est un rendez-vous hebdomadaire, portrait de la France à travers ses événements Facebook, ses réseaux sociaux et ses forums de discussion par Henry Michel.



