L’intelligence collective est-elle un mythe?

L’une des grandes promesses d’Internet, c’est le développement d’une intelligence humaine collective grâce à la mise en commun des savoirs de chaque internaute. L’exemple le plus convaincant de la concrétisation d’une telle intelligence, c’est l’encyclopédie Wikipedia dont certains se sont moqués à ses débuts. En revanche, les réseaux sociaux sont devenus le lieu d’une expression débridée qui laisse plus de place aux fake news, aux propos extrémistes et à un communautarisme contraire à l’esprit critique. Les entreprises savent-elles tirer profit de l’intelligence collective de leurs salariés, de leurs clients? Quels outils permettent aujourd’hui de développer une intelligence collective?

Nous avons rencontré Francis Hintermann, directeur Monde de recherches et d’études d’Accenture: «Le management est beaucoup plus collaboratif qu'il ne l'était il y a quelques années.»

