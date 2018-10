De retour du Paris Podcast Festival

Un épisode un peu spécial de l'Agenda du Loisir Français cette semaine. De retour de Paris, Henry Michel nous raconte son expérience du premier festival dédié au podcast natif, en présence de toute la grande famille du podcast français. Alors non, le podcast c'est pas comme de la radio.



Et aussi une visite nocturne à la lampe torche à Strasbourg, un disque & truck à Caen et une formation aux techniques de cimetière (oui oui) à la Roche sur Yon.



L'Agenda du Loisir Français est un rendez-vous hebdomadaire, portrait de la France à travers ses événements Facebook, ses réseaux sociaux et ses forums de discussion par Henry Michel.



Si vous aimez l'Agenda du Loisir Français, pensez à nous le dire dans les commentaires d'iTunes, de Soundcloud ou sur les réseaux sociaux et à nous mettre 5 étoiles! Ça fait plaisir!