Longtemps considéré comme une créature primitive, l’homme de Néandertal est aujourd’hui reconnu comme un humain à part entière. Loin des images d’Épinal auxquelles nous avons tous été confrontés, Néandertal: l’expo nous présente une espèce plus proche de nous qu’on l’imagine. «Néandertal n'était ni supérieur, ni inférieur à l'homme moderne, il était différent. La hiérarchisation est contraire à la démarche scientifique. Rien n'est fixé ou linéaire, l'évolution humaine est buissonnante, tant d'un point de vue biologique que culturel», explique Marylène Patou-Mathis, la commissaire scientifique de l'exposition.



Au cours de notre enquête, nous avons découvert combien la réalité de la vie de l’homme de Néandertal pouvait être éloignée des clichés. Parfois végétarien, utilisateur d’antibiotiques, être social… il nous a réservé nombre de surprises. Ces découvertes, on les doit à des paléoanthropologues, bien sûr, mais aussi à l’étude d’ADN d’hommes de Néandertal. Des chercheuses nous expliquent comment elles ont travaillé dans le troisième et dernier épisode de notre série «Néandertal, l’ADN a parlé», en partenariat avec le Musée de l’Homme.