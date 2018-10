Le pois chiche au chocolat? Chiche

Il fut un temps, en Italie, où le blocus napolénien limitait la quantité de cacao disponible. Certains petits malins ont eu l'idée de le couper avec des noisettes, donnant à ce fruit sec ses lettres de noblesse. Depuis, des noisettes, on en trouve presque partout, avec des niveaux de qualité pas toujours à la hauteur, souvent dans des produits de malbouffe. À nous aujourd'hui, de remplacer la noisette par... des pois chiches!





Pois chiches au cacao

Une boite de pois chiches cuits (il faut qu’ils soient « au naturel »: regardez la liste des ingrédients, ça ne doit contenir que des pois chiches, de l’eau et éventuellement du sel). Si vous êtes motivés, faites tremper des pois chiches secs la veille et cuisez-les dans l’eau claire pendent au moins 40 minutes.

4 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucré

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de cassonade



Ouvrez la boîte des pois chiches et égouttez-les dans une passoire.

Rincez les puis séchez-les bien avec plusieurs feuilles de papier absorbant.

Si vous êtes motivés, enlevez la peau de chaque pois chiche: il suffit de les prendre entre deux doigts et d’exercer une légère pression.

Disposez les pois chiches dans un plat allant au four. Arrosez d’huile d’olive et mélangez.

Saupoudrez avec le cacao et la cassonade, et remuez légèrement le plat pour que chaque pois chiche soit enrobé de cacao.

Goûtez, parce que c’est déjà très bon!

Si vous voulez faire un effort en plus, chauffez le four à 180º, et faites rôtir vos pois chiches 30 minutes.

Sortez du four, laisser reposer une petite heure, puis servez en saupoudrant encore un peu de cacao et de cassonade. Mangez tel quel, a la cuillère, ou avec du yaourt au petit déjeuner.