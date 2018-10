Tout ça pour ça

On ne peut pas dire qu’on soit radins en secrets de famille, dans Transfert. On ne peut pas dire qu’on ne vous a pas fait découvrir par mille portes, toutes sortes de silences, de mensonges, d’omissions qui rongent les maisons et les êtres, traversent les générations, soulagent ou dévastent des enfants, devenus adultes, et qui doivent soudain repenser tout ce en quoi ils ont cru. Mais ne donne-t-on pas parfois trop de place à ces secrets? À force de familles rongées par les secrets, n’en vient-on pas à les laisser déborder, empiéter sur le reste… Voire sur la réalité? C’est ce qu’Emmanuelle a appris en voyant sa famille écorchée par des sujets qui n’auraient jamais dû émerger.

Cet épisode de Transfert a été réalisé par Lison Verriez. Il est produit par Louie Média pour Slate.fr.

