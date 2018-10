Les sorcières à la fête

Les événements repérés par l’Agenda du Loisir Français sont formels. Malgré les températures exceptionnelles, c’est bel et bien l’automne: la France fête ses châtaignes, ses coings, et même sa soupe. Et en attendant Halloween, elle célèbre aussi… ses sorcières. Fêtes des sorcières aux Pennes-Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône, conférence «Nous, sorcières » à Épinal, dans les Vosges, Fête de la sorcière à Villeneuve d’Ascq et bien d’autres dans toute la France dans les jours à venir.

À découvrir aussi dans l’ALF de cette semaine, un événement sataniste convivial à Reims et un osé tournoi de Bubble foot sur le toit de la Tour Montparnasse à Paris.

L'Agenda du Loisir Français est un rendez-vous hebdomadaire, portrait de la France à travers ses événements Facebook, ses réseaux sociaux et ses forums de discussion par Henry Michel.

Si vous aimez l'Agenda du Loisir Français, pensez à nous le dire dans les commentaires d'iTunes, de Soundcloud ou sur les réseaux sociaux et à nous mettre 5 étoiles! Ça fait plaisir!