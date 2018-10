Alexandre met Paris en playlist

Et si on vous proposait de faire le tour du monde sans bouger de chez vous? Un voyage immobile fait de rencontres, d'échanges, de nouveautés, d'émotions. Cette expérience, c'est celle de toutes les personnes qui ont choisi de partager leur maison, appartement ou chambre d'amis sur Airbnb. Ouvrir la porte à l'inconnu, aux inconnus, et vivre au rythme des voyages de ses invités venus du monde entier. Partager avec eux, surtout, un bout de quartier: une adresse fétiche, un lieu magique ou un bon plan, afin de leur permettre de découvrir la ville comme un local.

Portes Ouvertes part à la rencontre de six hôtes parisiens qui ont ouvert leur domicile aux habitants du monde entier sur Airbnb.

Si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans l'aventure et devenir hôte sur Airbnb, commencez ici.

Aujourd’hui, rendez-vous avec Alexandre, parisien du 18e arrondissement. Son appartement, il a voulu le partager pour inviter des gens différents de lui, chez lui. Découvrir d’autres cultures, mais surtout, d’autres personnes: pour Alexandre, chaque venue peut être le début d’une histoire sympa. Et pour être le plus accueillant possible, il a une astuce: il créé une playlist spéciale pour présenter sa ville, à sa manière.