Comment intégrer la cybersécurité dans la culture d’entreprise ?

Les cybermenaces augmentent au point que, selon une étude publiée par Accenture, le coût moyen du cybercrime a atteint en moyenne, à l'échelle mondiale, 11,7 millions de dollars par entreprise en 2017, soit une augmentation de 23% par rapport à 2016. Dans ce contexte, la difficulté consiste à mettre en place des stratégies de cybersécurité qui dépassent le cadre des seuls responsables informatiques.



Désormais, cette question s'adresse aussi aux directions générales des entreprises qui doivent en faire une priorité, ce qui n'est pas toujours le cas. Or, la migration des données vers le cloud, les réseaux sociaux et l'imprudence des employés rendent de plus en plus critique la protection des systèmes informatiques. D’où la nécessité de transformer la cybersécurité en une composante essentielle de la culture d'entreprise et non seulement un problème des services informatiques. Comment assurer cette mutation?



Nous avons rencontré Eric Boulay, Directeur Exécutif d'Accenture Security en France et au Benelux: «La cybersécurité a gagné ses lettres de noblesse».

