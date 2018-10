Je suis bien avec lui, mais j'ai pas vraiment le coup de foudre. C'est grave?

Louisa a 38 ans. Il y a trois semaines, son plan cul est devenu son mec. C’est chouette mais… elle n’a pas «les papillons dans le ventre», comme lors d’histoires précédentes. Une histoire sans coup de foudre peut-elle devenir belle? Faut-il persévérer ou passer à autre chose? Le cœur se durcit-il avec l’âge?

Tous les quinze jours, dans «C’est compliqué», vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Et une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c’est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.

Si vous voulez vous adresser à Lucile, vous pouvez l'enregistrer sur votre téléphone et nous l'envoyer par mail à [email protected], ou nous envoyer une note vocale par WhatsApp au 07 61 76 74 01.