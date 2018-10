Le changement climatique va tuer (aussi) vos loisirs

Chaque semaine, Henry Michel prend le pouls de le France à travers ses manifestations et événements culturels locaux. Et comme le Giec, qui lance aujourd'hui un appel aux États à faire le maximum en matière d'écologie, l'Agenda du Loisir Français pointe les dangers que le réchauffement climatique fait peser sur nos loisirs.



L'Agenda du Loisir Français est un rendez-vous hebdomadaire, portrait de la France à travers ses événements Facebook, ses réseaux sociaux et ses forums de discussion par Henry Michel.



