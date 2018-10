Du chou-fleur cuit comme un canard

Vous avez remarqué? On cuit souvent les animaux entiers –poissons, canard, poulet rôti– quand on découpe les légumes. Il y a une raison à cela, qu’on vous dévoile aujourd’hui dans Finis tes légumes. Avec, en prime, un chou-fleur cuisiné comme un canard ou un poulet: entier!





Chou-fleur rôti



- 1 chou-fleur

- gros sel

- plein d'huile d'olive



Chauffez la plus grande casserole que vous avez à chauffer, remplie d'eau jusqu'au deux tiers. Coupez les feuilles plus grosses du chou-fleur et la base de la tige, puis lavez soigneusement à l'eau claire. Préchauffez le four à la température maximale.

Une fois que l'eau est bouillante, ajoutez une poignée de gros sel, puis plongez le chou-fleur. Pochez entre 10 et 15 minutes, selon la taille, en le retournant à moitié cuisson.

Quand vous arrivez à percer la tige facilement avec un couteau, égouttez-le et laisser le refroidir quelques minutes. Posez le chou-fleur dans un plat allant au four et arrosez le généreusement d'huile d'olive. Caressez la surface des fleurets avec les mains pour que l'huile soit bien absorbée partout.

Enfournez pendant 30 minutes, ou jusqu'à qu'il soit bien doré et les feuilles quasiment carbonisées.