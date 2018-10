Bienvenue chez Platini

Nouveau, cette semaine, dans l'Agenda du Loisir Français: une nouvelle rubrique, «Zoom sur», pour partir à la découverte d'une ville. Pour commencer, nous allons à Joeuf, ville de Michel Platini, qui y a un musée à son nom. Et dans le reste de la France, gros plan sur le Mondial de la moule dans le Var, sur la Nuit dansante du boudin dans l'Ain et la Fête de la maôche en Ardèche.



L'Agenda du Loisir Français est un rendez-vous hebdomadaire, portrait de la France à travers ses événements Facebook, ses réseaux sociaux et ses forums de discussion par Henry Michel.



Si vous aimez l'Agenda du Loisir Français, pensez à nous le dire dans les commentaires d'iTunes, de Soundcloud ou sur les réseaux sociaux et à nous mettre 5 étoiles! Ça fait plaisir!