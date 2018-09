Que va changer l'internet des objets?

De nouveaux objets connectés ont été lancés récemment: les enceintes Alexa d’Amazon commercialisées le 13 juin et le Homepod d’Apple le 18 juin viennent rejoindre la Home de Google. Ces systèmes font partie de l’Internet des objets, cette myriade d’objets qui disposent d’une connexion (Wi-Fi, Bluetooth, NFC, RFID…) et d’une adresse. Exactement comme un internaute humain. Sauf qu’ils communiquent directement avec le réseau, comme la carte Navigo, le passeport biométrique ou les badges de télépéage sur les autoroutes. Et ce sont des milliards d’objets qui sont en passe d’être connectés à Internet.

Quel intérêt pour les utilisateurs? Quel intérêt pour les industriels? Quels nouveaux services (commerce électronique, paiement sans contact, médecine en ligne, accès sans contact…) vont se développer grâce à l’Internet des objets? La mise en danger de la vie privée peut-elle freiner sa progression?

Nous avons rencontré Max Blanchet, Directeur Exécutif, Accenture Strategy, pour lui poser ces questions.