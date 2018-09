Mon compagnon ne voulait pas d'enfant

Anna a 33 ans. Elle vivait une magnifique histoire d’amour avec son compagnon. Déjà père d’un enfant, âgé de 50 ans, il n’en voulait pas un deuxième. Anna, elle, a cette envie de maternité chevillée au corps. Un différend irréconciliable qui a provoqué leur rupture. Et un grand vide dans la vie d’Anna, qui se demande comment passer à autre chose. Le désir d’enfant est propre à chaque femme. Certaines en veulent, d’autres non. Quel que soit leur choix, il doit être respecté. Mais comment faire quand la vie, elle, y reste indifférente?



Tous les quinze jours, dans «C’est compliqué», vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Et une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c’est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.



Si vous voulez vous adresser à Lucile, vous pouvez l'enregistrer sur votre téléphone et nous l'envoyer par mail à [email protected], ou nous envoyer une note vocale par WhatsApp au 07 61 76 74 01.