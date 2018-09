Cette semaine, un Agenda du loisir français consacré aux plaisirs de la chère. La vraie recette de l'aïoli (ou presque), le coup de gueule d'un restaurateur français contre TripAdvisor, une dégustation d'aligot et, pour faire passer tout ça, une bonne séance de yoga spécial digestion.



Quelques uns de nos articles sur Trip Advisor cités par Henry Michel:



Les 10 hôtels les plus horribles de France selon Tripadvisor



«Le Taj Mahal sent mauvais»: les merveilles du monde vues par TripAdvisor



Les commentaires sur Internet ne sont pas représentatifs: seuls 15 consommateurs sur 1.000 donnent leur avis



L'Agenda du Loisir Français est un rendez-vous hebdomadaire, portrait de la France à travers ses événements Facebook, ses réseaux sociaux et ses forums de discussion par Henry Michel.



Si vous aimez l'Agenda du Loisir Français, pensez à nous le dire dans les commentaires d'iTunes, de Soundcloud ou sur les réseaux sociaux et à nous mettre 5 étoiles! Ça fait plaisir!