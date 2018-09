Si, vous aimez les blettes (mais vous ne le savez pas encore)

Pour beaucoup, la blette est un très mauvais souvenir de cantine. Amère, flasque... impossible d'aimer. Pourquoi un tel rejet? Les explications de Tommaso Melilli. Et une recette pour que vous les redécouvriez.

Tommaso Melilli

Blettes au pamplemousse

Pour 4 personnes, en entrée:

1 blette de moyenne taille (environ 800g)

2 beaux pamplemousses

1 échalote

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

Poivre du moulin

Coupez en deux un des deux pamplemousses, et pressez-le en récupérant le jus.

Détachez chaque feuille de la blette, séparez la côte de la feuille avec un petit couteau, puis lavez tout soigneusement. Faites chauffer de l’eau salée dans une casserole et plongez-y les côtes coupées en tronçons d’environ 2 cm. Laissez cuire 10-15 minutes, puis égouttez. Entretemps, avec un petit couteau d’office bien aiguisé, enlevez la peau du deuxième pamplemousse, puis récupérez les quartiers en évitant les parties blanches. Dans une grande poêle, faites revenir l’échalote ciselée avec une cuillère d’huile à feu doux. Après 4 minutes, rajoutez les côtes de blette pochée, les feuilles et le jus de pamplemousse, et cuisez 2-3 minutes à feu vif.

Quand les feuilles seront tendres dressez en quatre petites assiettes, en rajoutant quelques quartiers de pamplemousse, le reste de l’huile et une tournée de poivre.