L'été se termine, pas les fêtes

Non, tout le monde ne fait pas la gueule à cause d'une rentrée déjà bien entamée. Les Françaises et les Français continuent à s'amuser aux quatre coins du pays: fête de la pomme à Vidauban, fête des chiens à Gap, fête de l'ensilage à Saint-Martin-de-Chaulieu... Vous en trouverez forcément une pour passer le premier week-end de l'automne. Sinon, vous pourrez toujours aller vous ressourcer au séminaire «Géométrie sacrée et pouvoir de guérison des crop circles» d'Hyères.



L'Agenda du Loisir Français est un rendez-vous hebdomadaire, portrait de la France à travers ses événements Facebook, ses réseaux sociaux et ses forums de discussion par Henry Michel.



