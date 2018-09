Arrêter de se mentir pour ne plus mentir aux autres

Jade a 20 ans et un problème: elle ment. À tout le monde, tout le temps. Sur son nom, sur sa vie, sur ses envies. Des «mensonges qui sortent naturellement, qui [l]'effraient». Une existence de bobards qui lui gâche la vie, vécue dans la peur de la vérité. Mais mentir aux autres, n'est-ce pas d'abord se mentir à soi-même?

Tous les quinze jours, dans «C’est compliqué», vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Et une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c’est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.

