Escape rooms oenologiques, massages de rue et Kizomba

C'est l'été, l'Agenda du loisir français devient l'Été du loisir français. Comment la France s'occupe pendant les vacances? Traditions locales et tendances nationales sont décryptées par Henry Michel.



Et dans cette édition, du 15 août, escape rooms oenologiques, massages de rues, mises en orbite et visites coquines. Et la grande tendance de l'été, la Kizomba, la danse venue de l'Angola qui ne cesse de rapprocher les couples.



L'Été du Loisir Français est la version vacances de l'Agenda du Loisir Français, portrait de la France à travers ses fêtes, ses événements Facebook et ses fils de discussion sur les forums, par Henry Michel. Un épisode une semaine sur deux, en juillet et en août.