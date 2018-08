Un amour délétère

Dans Les Fantômes du vieux pays, le romancier Nathan Hill raconte l’histoire de Faye, et de fils, Samuel. Avec en toile de fond l’Amérique, de ses révoltes des années 60 à aujourd’hui, on voit Faye abandonner son fils, et on voit Samuel grandir. Dans son parcours, et à peu près à l’âge où sa mère l’abandonne, Samuel fait la rencontre de celui qui sera le grand ami de sa vie, et de sa sœur, qui sera son grand amour. Toute sa vie il continuera de l’aimer, d’espérer être aimé en retour. Et Nathan Hill, dans ce grand roman, montre bien à quel point les amours nouées à cet âge-là se mêlent à tout ce qui est en train de se construire: une identité, faite de névroses, de souffrances, de découvertes, d’éclosion – ici d’abandon.

C’est la force et la violence des amours nées à cet âge, elles sont fondatrices, elles arrivent à un âge si précoce qu’elles marquent de leur empreinte un terrain encore meuble.

Mais comment faire quand ce ne sont pas des amours bienvenues? Quand elles ne nous font pas du bien, que l’on tombe amoureux, ou amoureuse le plus souvent, de quelqu’un dont il faudrait se défaire?



Écoutez cet épisode de Transfert, signé Élodie Font :