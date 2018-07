L'Été du loisir français - Canicule et conseils municipaux

L’Agenda du Loisir Français à l'heure d'été, avec l'Été du Loisir Français. Henry Michel répertorie ce qui fait le sel de cette saison estivale 2018 en France. En ce début d’août caniculaire, Henry Michel se penche sur les derniers conseils municipaux du mois de juillet, rendus particulièrement tendus par la chaleur estivale.

Découvrez aussi dans cet épisode les élections des Miss régionales de cet été (samedi 4 août 2018 Miss Guadeloupe à Goyave, Miss Languedoc-Roussillon à Marseillan; vendredi 24 août 2018 Miss Mayotte à Pamanzzi; samedi 25 août 2018 Miss Réunion à Saint-Denis; samedi 1er septembre 2018 Miss Corse à Porticcio), un groupe de reprise, et la fête de l'ail rose de Lautrec!

L’Été du Loisir Français est la version vacances de l'Agenda du Loisir Français, portrait de la France à travers ses fêtes, ses événements Facebook et ses fils de discussion sur les forums, par Henry Michel. Un épisode un dimanche sur deux, en juillet et en août. Si vous aimez l’Été et l'Agenda du Loisir Français, pensez à nous le dire dans les commentaires d'iTunes, de Soundcloud ou sur les réseaux sociaux et à nous mettre 5 étoiles!