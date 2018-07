Aimer et s'aimer pendant la saison chaude

Pendant l’été, deux numéros hors-série de «C’est compliqué». En juillet et en août, c’est à vous tous, directement, que Lucile Bellan prodigue ses conseils. Résister aux injonctions au summer body et apprendre à s’aimer; faire l’amour en plein air en toute sécurité; bien s’assurer du consentement de son, sa ou ses partenaires....

Tous les quinze jours, dans «C’est compliqué», vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Et une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c’est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.

Pendant l’été, vous pouvez continuer à vous adresser à Lucile, en enregistrant un message sur votre téléphone et nous l'envoyant par mail à [email protected], ou en nous envoyant une note vocale par WhatsApp au 07 61 76 74 01.