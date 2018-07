L'été du loisir français - Entre «tradition et modernité»

L’Agenda du Loisir Français se met à l'heure d'été et devient l'Été du Loisir Français. Avec un pari ambitieux, répertorier ce qui fait le sel de cette saison estivale 2018 en France. Des milliers d’événements à travers les stations balnéaires, en montagne, en ville… que nous allons prendre le temps de découvrir ensemble, en partant à la rencontre de ceux qui les organisent.

Pour cette première quinzaine de juillet, une thématique forte dans nos événements hexagonaux, «entre tradition et modernité». Et il y en a, des événements «entre tradition et modernité» (ça vous étonne?).

L’Été du Loisir Français est la version vacances de l'Agenda du Loisir Français, portrait de la France à travers ses fêtes, ses événements Facebook et ses fils de discussion sur les forums, par Henry Michel. Un épisode un dimanche sur deux, en juillet et en août.

