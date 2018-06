Le télétravail, d'abord un défi culturel?

Travailler depuis son domicile ou un espace de coworking: une pratique de plus en plus répandue. Pour les salariés et les salariées, c'est une solution pour réduire le temps perdu en trajets et profiter, souvent un jour par semaine, du confort du domicile.

Un solution idéale pour beaucoup, mais pas encore à la portée de tous; les sondages le montrent, il y une forte différence entre le nombre de salariés et de salariées qui aimeraient télétravailler et le nombre de celles et ceux qui le font vraiment.

Pourquoi un tel écart? Quels sont les freins du coté des dirigeants? Comment adapter la culture d'entreprise à cette nouvelle relation au travail? Les réponses dans ce nouvel épisode d'In the mood for work.