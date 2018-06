Faut-il supprimer les réunions?

Les cadres passent en moyenne vingt-quatre jours par an en réunion, soit près de cinq semaines... Or, 52% des salariés jugent que les réunions ne sont pas productives. La "réunionite" est devenue une véritable maladie des entreprises.

Pourtant, il est possible de s'en passer: certaines sociétés, comme Alan ou 360Learning, ont même réussi à les supprimer complètement. Comment parviennent-elles à échanger des informations, des idées, des plannings?

Elles font appel aux outils numériques qui permettent de communiquer de façon asynchrone en respectant le rythme de travail de chacun. Les réunions physiques, elles, sont réservées à la convivialité. Plus d'efficacité dans le travail et de meilleures relations humaines. Tout ce que l'on aime dans In The Mood for Work !