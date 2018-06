En amour, comment faire le premier pas?

«C’est compliqué» est un courrier du cœur moderne dans lequel vous racontez vos histoires –dans toute leur complexité– et où une chroniqueuse vous répond. Cette chroniqueuse, c’est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler de vos problèmes.

Aujourd'hui, Lucile répond à Clémence, qui n'arrive pas à faire le premier pas avec le garçon qui lui plait et à Luna, 28 ans. Pupille de l'État, elle a vécu une enfance particulièrement difficile, entre violences, vie en foyer et mauvaises rencontres. Un passé qui ne passe pas, obstacle dans ses rapports aux autres, et qui la maintient dans une vie de solitude.

Si vous voulez poser une question à Lucile, vous pouvez l'enregistrer sur votre téléphone et nous l'envoyer par mail à [email protected], ou nous envoyer une note vocale par WhatsApp au 07 61 76 74 01.