Et si l'IA rendait nos emplois plus intéressants?

L'intelligence artificielle prend le relais de la robotique pour assurer certaines tâches à la place des êtres humains. Mais l'IA va-t-elle, pour autant, détruire l'emploi?

Dans ce nouvel épisode de In The Mood for Work, nous explorons les capacités réelles de l'intelligence artificielle à travers l'exemple du journalisme. Ce métier est-il en danger? Comment l'intelligence artificielle et le travail humain peuvent-ils se compléter? L'IA va-t-elle libérer la créativité et donner à l'homme plus de temps pour se consacrer aux tâches les plus intelligentes ?

Les réponses dans In The Mood for Work.