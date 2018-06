La vraie recette du mojito

À l'occasion de la fête nationale du mojito, les 7, 8 et 9 juin partout en France, Henry Michel se penche sur la vraie recette de ce cocktail traditionnel cubain. De la menthe, oui, mais laquelle? Et quel citron? Vert ou jaune? Sous quelle forme? En morceau ou en jus? Le débat est lancé, les forums de discussion s'enflamment.



Du débat, il y en aura aussi lors du Championnat du monde de débat francophone 2018 organisé du 4 au 10 juin à Paris, un événement sélectionné par cette 24e édition de l'Agenda du Loisir Français qui vous conseille aussi : la Journée internationale des grottes touristiques à la grotte de Lacave, dans le Lot (6 juin), le Cache-Cache Orgie, soirée libertine au Cannet, dans les Alpes-Maritimes (9 juin), la 4e Journée eczéma à Oullins, en Rhône-Alpes, et bien d'autres rendez-vous à découvrir.



L'Agenda du Loisir Français est un rendez-vous hebdomadaire, portrait de la France à travers ses événements Facebook et ses fils de discussion par Henry Michel.

Retrouvez, dans 15 jours, notre nouveau rendez-vous, l'Été du Loisir Français.



