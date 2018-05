Comment profiter (vraiment) du droit à la déconnexion?

Vous rêvez de vous déconnecter? De protéger votre vie personnelle? Le droit à la déconnexion a été introduit dans la loi en janvier 2017. Mais comment l'appliquer si les salariés restent évalués individuellement? Qui va prendre le risque de ne pas répondre à un mail si un collègue, lui, peut le faire?



Pour appliquer le droit à la déconnexion, ne faut-il pas revoir l'organisation du travail? Favoriser, par exemple, la coopération, le travail le sens de l'équipe? Rétablir une frontière entre vie professionnelle et vie privée n'est donc pas aussi simple que la loi peut le laisser croire. Cette semaine, dans ITMFW, nous nous penchons sur et sur les moyens pour passer de la loi à une mise en pratique qui protège les employés tout en les rendant plus efficaces au travail.

