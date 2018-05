Création à distance: le monde ne suffit pas

Créer en groupe à distance a toujours semblé improbable. Pourtant, au sein des industries créatives, de nombreux artistes se sont rapidement appropriés les outils de collaboration en ligne et de partage de contenus pour concevoir et réaliser de la musique sans avoir besoin d'être réunis dans un même lieu au même moment.

De fil en aiguille, des experts en pilotage de projets complexes comme la réalisation d'un long-métrage ou même la gestion d'un programme spatial ont tiré parti de la technologie pour rester créatifs à distance. Preuve qu'aujourd'hui, concepteurs et exécutants peuvent collaborer en continu tout en restant dispersés sur la planète. Cet épisode d'In the mood for work s'attarde sur ces nouvelles manières de collaborer, à travers des anecdotes qui racontent comment se passe la création en 2018, et les possibilités nouvelles que cela engendre pour le monde du travail.

