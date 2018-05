Peut-on faire son footing dans un cimetière?

Peut-on se lancer dans un petit run au cimetière parisien du Père Lachaise? Lieu touristique ou lieu sacré? La France en débat dans ses forums de discussion. L'Agenda du Loisir Français a enquêté.



Comment trouver le nom de groupe parfait pour séduire le public de 2018? C'est bien plus simple que vous ne le croyez. La synthèse exclusive d'Henry Michel, qui a analysé la programmation de toutes les scènes françaises de ces derniers mois.



Parmi la sélection de ce lundi, des yourtes et du tantrisme, une conférence pour tirer leçon de ses échecs, et de la country bien de chez nous.



L'Agenda du Loisir Français est un rendez-vous hebdomadaire, portrait de la France à travers ses événements Facebook et ses fils de discussion par Henry Michel.



