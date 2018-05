Se reconnaître enfin

Vous avez déjà eu le sentiment de ne pas vous ressembler? De vous regarder dans le miroir et de ne pas être en accord avec vous-même? Cela arrive par exemple à l’adolescence: vous aviez toujours eu les cheveux lisse et soudain ils frisent: qui est cette personne aux cheveux frisés? Vous avez toujours eu une énorme touffe sur la tête et soudain des globes apparaissent, aux coins du front où naissent les calvities. Imaginez que ce sentiment de ne pas vous ressembler vous poursuive?

C'est ce qui est arrivé à Emmanuelle. Petite, elle a grandi avec le sentiment que quelque chose, dans ses propres traits, lui échappait. Jusqu'à ce qu'une suite de hasards la ramènent à elle-même. C'est l'histoire qu'elle raconte à Élodie Font, dans cet épisode de Transfert: