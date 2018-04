Chaque lundi, retrouvez l' Agenda du Loisir Français, portrait de la France à travers ses événements Facebook et ses forums de discussion par Henry Michel.

Cette semaine, le retour des foires, une formation pour la prévention des blessures en pole dance, une course de caisse à savon, l'incroyable marche gourmande de Kaysersberg et une grande question, essentielle avec le retour des beaux jours: peut-on porter un string sur une plage naturiste?



Si vous aimez l'Agenda du Loisir Français, laissez un commentaire ou mettez 5 étoiles sur iTunes!



Envie de participer à un événement annoncé par l'Agenda du Loisir Français? Toutes les infos:



Grande foire de gaillac, le 1er mai

https://www.tourisme-tarn.com/agenda/foire-du-1er-mai



Retour des passereaux migrateurs à Bierne, le 3 mai

https://www.facebook.com/events/209340279813172/



Formation à la prévention des blesssures en pole dance, les 30 avril et 1er mai à Sèvres

http://www.lestudiofrancoise.com/blog/portfolio/formation-a-la-prevention-des-blessures-en-pole-dance/



Course de caisses à savon, le 1er mai à Venelles

https://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/4912996/pret-pour-la-course-de-caisses-a-savon.html



Marche Gourmande de Kaysersberg, le 1er mai

http://www.marchegourmande.kabca.fr/marche-gourmande/le-repas



Fête de la bière organisée par la fête du cochon, le 4 mai à Ungersheim

https://www.facebook.com/events/2043800929209519/



Fêtes du Papogay à Rieux-Volvestre, le 4 mai.

http://papogay.fr



Les vieux métiers d'Azannes, le 6 mai.

http://www.vieuxmetiers.com/



Visite naturiste du Palais de Tokyo, le 5 mai

https://www.20minutes.fr/paris/2237015-20180313-visite-naturiste-palais-tokyo-surprise-organisateurs-majorite-inscrits-femmes-18-34-ans



Élection Miss Morbihan, le 5 mai à Grand-Champ

http://www.letelegramme.fr/morbihan/grand-champ/miss-morbihan-2018-election-le-5-mai-a-grand-champ-21-03-2018-11895578.php



Défi des Ports de Pêche du 7 au 13 mai, à Port Camargue

http://defidesportsdepeche.fr/