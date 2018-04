Entre les forains et les municipalités, c'est compliqué!

On l'a vu à Paris avec la maire Anne Hidalgo et le propriétaire de la grande roue de la Concorde, Marcel Campion, les rapports se tendent parfois entre les municipalités et les forains. Et ce qui se passe à Paris se produit aussi en Province, comme en témoigne la fête de Castelsarrasin, sous-préfecture du Tarn-et-Garonne, où les forains se plaignent d'être soudain excentrés du cœur de la petite ville sans vraie bonne raison, comme nous le raconte aujourd'hui Henry Michel.

Dans cette dix-huitième édition de l'Agenda du Loisir Français qui sent bon l'été, de la fête foraine, donc, mais aussi des courses d'escargots dans les Deux-Sèvres (tous les coups sont permis), les mystères de l'univers dévoilés au Mans (pour quatre euros seulement!), un grand festival de chamanisme à Genac dans le Poitou-Charentes (organisé par le Cercle de la sagesse) et un goûter allaitement à Périgny (écoutez le podcast avant de vous y pointer).

