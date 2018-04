«Comment savoir si vous avez quitté l'enfance?»

Et si vous vous plongiez dans un nouveau podcast? Transfert vous propose de découvrir Entre, également produit par Louie Média et Charlotte Pudlowski et de suivre l'histoire de Justine, une formidable pré-adolescente de 11 ans, fascinante d'intelligence et de lucidité, que l'on suit pas à pas dans son entrée au collège et qui vous ramènera à votre propre enfance ou vous fera réflechir à celle de vos enfants.

Pourquoi les parents ne comprennent pas toujours quand leur enfant change? Pourquoi soudain la poupée achetée pour Noël devient désuète, reste dans un coin de la chambre, et ne sortira plus jamais de sa boîte? Pourquoi soudain l’enfant ne veut plus monter sur un manège qui l'a tellement fait rire et rêver quelques mois plus tôt? Qu’est-ce qui change en soi, quel mouvement, quel déclencheur vous sort de l’enfance?

Fin août 2017. C’est la veille de la rentrée en 6e de Justine et, assise en jogging sur son lit, son portable en mode avion retourné sur la couette et ses doudous rangés au pied de la bibliothèque, elle explique: «Y’a tout le temps quelqu’un qui vient te voir et qui te fait passer dans le passage de la pré-adolescence. T’étais encore une enfant, t’étais encore dans tes petits jouets dans tes poupées et là tu deviens une personne qui veut un compte YouTube, un compte Instagram, un compte Twitter, un compte Facebook… t’es plus du tout le même en fait. C’est pour ça qu’on est différents avec les adultes parce qu’on veut pas qu’ils s’aperçoivent qu’on a changé.»

