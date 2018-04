Demain tous végétariens? - Comment refuser une danse poliment

À force de foires aux veaux, d'élections de Miss Montbéliardes et d'autres fêtes de la biquette, ce qui devait arriver arriva: Henry Michel a fini par s'attacher aux bêtes. Au point de devenir végétarien? Presque.



Parmi la sélection de cette seizième édition de l'Agenda du Loisir Français, un rendez-vous ostéo-cognac, de la boxe et des conseils pour refuser poliment des invitations dans les rencontres de danse sportive.



L'Agenda du Loisir Français est un rendez-vous hebdomadaire, portrait de la France à travers ses événements Facebook et ses forums de discussion par Henry Michel.