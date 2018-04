Manger en courant, la solution pour se mettre (sérieusement) au running?

Si vous voulez être belles et beaux en maillot, c'est maintenant qu'il faut se mettre au sport. Et il existe peut-être une solution, à découvrir dans cette édition de l'Agenda du Loisir Français.



Sans manquer le reste des événements dénichés sur Facebook par Henry Michel: l'élection de Miss Montbéliarde (ce n'est pas ce que vous croyez), un stage de yoga pour se nettoyer l'intestin, une formation d'hypnose pour dentiste et... le mieux c'est que vous écoutiez.



