Qui sera le meilleur serveur?- Woody Allen en dédicace - La vie mouvementée de parents de jumeaux (semaine du 19 mars)

Connaissez-vous la coupe Georges Baptiste? Non? C'est un peu le Top Chef des serveurs. Avec des épreuves, de la tension et une grande finale, qui se déroule cette semaine à Paris. Mais sans Philippe Etchebest, ce qui n'est pas plus mal pour les nerfs des participants. Henry Michel s'est plongé sur le programme qui attend les finalistes. Mais peut-être préfèrerez-vous le 24e tournoi européen de gestion, organisé par l'ordre des experts comptables. Chacun ses petits délires.



À découvrir dans ce treizième Agenda du Loisir Français: l'atelier yoki (fusion du yoge et du reiki), la dédicace «cynique» de Woody Allen à la Rochelle, la conférence temporo-mandibulaire proposée par les dentistes toulousains, la soirée «Carcasse de poulet», les conseils de parents de jumeaux sur les forums de Doctissimo et bien d'autres activités dénichées sur Facebook.



