Ouverture de la pêche, championnat du monde de cassoulet, clash chez les voyants (semaine du 26 février)

Henry Michel prend le poul de la France en examinant les meilleurs events Facebook organisés aux quatre coins du pays et en se plongeant dans les fils de discussions de nos forums.



Cette semaine, focus sur un des loisirs préférés du pays, la pêche: les Français vont pouvoir reprendre leurs gaules et ils sont bien contents. Des plans bouffe, aussi, avec le championnat du monde de cassoulet, la choucroute de la mer auvergnate et le grand débat bière VS vin bientôt tranché. Et un des plus beaux clashes de l'ALF, sur un forum de voyance.



