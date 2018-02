Comment la France fête la Saint-Valentin? (semaine du 12 février)

Henry Michel s'immerge dans les profondeurs l'internet français pour prendre le pouls du pays au travers des events Facebook et des fils de discussion de nos nombreux et beaux forums.



Cette semaine: comment la France de 2018 fête la Saint-Valentin, voyage aux Antilles pour un carnaval festif mais aussi et surtout politique, un superbe clash sur un forum de math et les meilleurs plans sélectionnés aux quatre coins de la France.



