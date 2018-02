Votre prénom est forcément le meilleur (semaine du 5 février 2018)

En plongée dans les profondeurs l'internet français, Henry Michel prend le pouls du pays grâce à l'examen des events Facebook et des fils de discussion de nos nombreux forums.



Cette semaine, on découvre - quelle surprise - que les Français et les Françaises sont fières. De leur littérature, de leur gastronomie, mais aussi, et plus que tout, de leur prénom. Quel qu'il soit. Jusqu'à le défendre bec et ongle dans les commentaires d'un site de presse féminine en ligne.



