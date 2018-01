Relaxation au son du gong, spiritisme animal et salon de l'immobilier breton (du 15 au 21 janvier 2018)

L'Agenda du Loisir Français est un excellent moyen -sinon le meilleur- de prendre le poul de la France et de ses tendances. Extraordinaire, le nombre d'événements, cette semaine, autour de la médiation, de la sophrologie, de la relaxation. Nous en avons sélectionné un, à ne pas rater. La France serait-elle stressée? (Oui.)



Au menu de cet épisode: le nouvel an russe, un atelier pour dialoguer avec ses animaux disparus, les voeux d'Alain Juppé et le point sur l'immobilier breton.



N'hésitez pas à nous faire vos retours d'expérience des bons plans de l'Agenda du Loisir Français dans les commentaires d'iTunes ou sur les réseaux sociaux.